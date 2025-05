Microsoft dankt AIVD en MIVD voor onderzoek naar Laundry Bear

Microsoft heeft de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD bedankt voor de samenwerking bij het onderzoek naar een groep aanvallers genaamd Laundry Bear, die door het techbedrijf Void Blizzard wordt genoemd. Gisteren lieten de AIVD en MIVD weten dat de groep verantwoordelijk is voor het datalek bij de politie van vorig jaar.

Volgens Microsoft is Void Blizzard in ieder geval sinds vorig jaar april actief. De groep maakt geen gebruik van geraffineerde aanvalsmethodes, maar is wel effectief in het krijgen van toegang tot organisaties en het stelen van informatie, aldus Microsoft in een analyse. Zo maakt de groep onder andere gebruik van gestolen inloggegevens, die vermoedelijk via infostealer-malware zijn verkregen. Vervolgens worden grote hoeveelheden bestanden en e-mails buitgemaakt.

Sinds april van dit jaar maakt de groep volgens Microsoft ook gebruik van spearphishing voor het stelen van inloggegevens. Bij deze aanvallen ontvingen twintig NGO's in Europa en de Verenigde Staten een 'persoonlijke uitnodiging' voor een Europese veiligheids- en defensieconferentie. De e-mails waren voorzien van een PDF-bijlage met een malafide QR-code. Deze QR-code wees naar een typosquatting domein, dat leek op de Microsoft Entra authenticatieportal.

Microsoft vermoedt dat de groep voor het uitvoeren van man-in-the-middle-aanvallen een open source framework gebruikt genaamd Evilginx. Daarmee kunnen inloggegevens en sessiecookies van het doelwit worden gestolen. Zodra de aanvallers toegang hebben gebruiken ze legitieme cloud API's, zoals Exchange Online en Microsoft Graph, om mailboxes van gebruikers en in de cloud gehoste bestanden te enumereren. Bij een aantal aanvallen probeerden de aanvallers ook toegang te krijgen tot Microsoft Teams-gesprekken en berichten die via de Microsoft Teams-webapplicatie werden uitgewisseld. In de analyse van Void Blizzard doet Microsoft ook verschillende aanbevelingen om aanvallen door de groep tegen te gaan.