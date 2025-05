Bunq hoeft slachtoffer "PayPal" medewerker geen 70.000 euro te vergoeden

Bunq hoeft een klant die door een zogenaamde PayPal-medewerker werd opgelicht geen 70.000 euro te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant werd vorig jaar gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerker van PayPal. De oplichter stelde dat het PayPal-account van de klant was gehackt en hij AnyDesk op zijn smartphone moest installeren.

Via AnyDesk kreeg de oplichter toegang tot de telefoon van de bunq-klant. In een periode van 2,5 uur werden vervolgens 27 betalingstransacties verricht, met een waarde van meer dan 69.000 euro. Achteraf realiseerde de bunq-klant dat de transacties niets te maken hadden met zijn PayPal-account en hij was opgelicht. Veertig minuten na de laatste reactie blokkeerde de klant zijn rekening.

De klant vroeg bunq vervolgens om de schade te vergoeden, maar de bank weigert dat. Daarop stapte de klant naar het Kifid en vorderde 70.000 euro van bunq. Volgens de klant moet de bank zijn schade vergoeden, omdat die onvoldoende maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat bijna al het geld dat op de betaalrekening stond, zo'n 74.000 euro, binnen een halve dag op frauduleuze wijze naar andere bankrekeningen kon worden overgemaakt.

Verder stelt de klant dat bunq allerlei mogelijkheden heeft om het gestolen geld terug te krijgen, maar de bank geen actie heeft ondernomen om dat te doen. Daarbij wijst de klant ook naar het feit dat de frauduleuze overboekingen zijn overgemaakt van de betaalrekening naar bankrekeningen bij Europese banken. Het zou voor bunq daarom mogelijk moeten zijn om die banken te vragen de betalingstransacties te annuleren.

Volgens het Kifid is er in deze zaak sprake van toegestane betaaltransacties, omdat de klant zijn beveiligingscode met de oplichter heeft gedeeld. Bunq heeft daarnaast bewijs uit haar administratie gedeeld waaruit blijkt dat voorafgaand aan alle zevenentwintig betalingstransacties telkens de beveiligingscode van de klant is ingevoerd.

"Daarmee staat voor de commissie ook vast dat de consument zélf deze betalingstransacties heeft geauthenticeerd, zodat deze in juridische zin zijn aan te merken als ‘toegestane betalingstransacties’", aldus het klachteninstituut. "De omstandigheid dat de consument zich op een later moment heeft gerealiseerd dat hij is misleid en dat hij onder invloed van die misleiding heeft ingestemd met de betalingstransacties, maakt dit oordeel niet anders."

Het Kifid vindt ook dat het coulancekader daet bunq toepast voor slachtoffers van phishing en bankhelpdeskfraude niet op deze zaak van toepassing is. De vordering van de klant wordt dan ook afgewezen (pdf).