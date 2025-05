Kamer krijgt snel duidelijkheid over Nederlandse cloud voor DNS-keten SIDN

De Tweede Kamer krijgt snel duidelijkheid over een mogelijk Nederlands cloudalternatief voor Amazon waar de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) gebruik van kan maken. Dat laat minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken weten. SIDN is de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. De stichting is van plan om een deel van het domeinregistratiesysteem naar Amazon te verhuizen. De verhuisplannen zorgden voor de nodige ophef, waarop het kabinet verschillende onderzoeken aankondigde.

Zo werd onder andere de AIVD gevraagd een risicoanalyse uit te voeren. Het kabinet stelde eerder dat SIDN de verhuizing naar Amazon mag doorzetten als het de door de AIVD geadviseerde maatregelen doorvoert. Afgelopen maart nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan die de regering verzoekt om in overleg te gaan met SIDN en nationale cloudaanbieders, om ook het deel dat naar Amazon gaat weer in Nederland te krijgen.

"Het kabinet had liever gezien dat SIDN direct gebruik kon maken van een Nederlandse of Europese oplossing zodat de gehele DNS-keten in Nederland kon blijven, maar zo ver bekend is er op dit moment geen geschikte Nederlandse cloudaanbieder", stelt minister Veldkamp op vragen van GroenLinks-PvdA.

De bewindsman wijst ook naar de eerder aangenomen motie. "Op basis van de aangenomen motie gaan SIDN en de overheid wel verkennen of er een geschikte Nederlandse cloudaanbieder is voor dit deel van het domeinregistratiesysteem om ook het beperkte deel van de DNS-keten dat naar AWS gaat weer in Nederland te krijgen. Voor de zomer wordt uw Kamer geïnformeerd over deze uitkomst." Dat zou dan in de komende weken moeten zijn.