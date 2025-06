Belastingdienst hoeft niet alle informatie over algoritmes openbaar te maken

De Belastingdienst hoeft niet alle informatie over gebruikte algoritmes openbaar te maken, zo heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld in een proces dat door een journalist was aangespannen. De journalist had op grond van de Wet open overheid (Woo) een verzoek ingediend voor informatie over het gebruik en de werking van algoritmes waar de fiscus mee werkt. De fiscus verstrekte tientallen documenten. Passages die informatie kunnen prijsgeven over de controletechniek, maar ook de gebruikte bronnen en locaties van de bronnen om controles uit te voeren werden niet openbaar gemaakt.

Volgens de Belastingdienst zou openbaarmaking van deze gegevens kwaadwillenden kunnen helpen om de kans op controle te minimaliseren en risicodetectie te omzeilen. Daarnaast was informatie onleesbaar gemaakt met betrekking tot de bronnen en servers van waaruit de Belastingdienst werkt dan wel data opslaat. Dit is volgens de fiscus gevoelige informatie, omdat indringers hiermee snel gericht kunnen zoeken naar deze data of bronnen en daarnaast zijn sommige bronnen ook manipuleerbaar.

De journalist stelt dat het belang om de informatie openbaar te maken zwaarder weegt, waarbij wordt gewezen naar het toeslagenschandaal en schandalen bij de politie en DUO. Er is volgens de journalist een breed maatschappelijk besef ontstaan dat transparantie over de werking van algoritmen en de toepassing daarvan cruciaal is. De Belastingdienst stelde tijdens het verweer in de rechtbank nogmaals dat openbaarmaking kwaadwillenden in de kaart kan spelen.

De rechtbank is het met de journalist eens dat sinds het toeslagenschandaal verhoogde aandacht bestaat voor het gebruik van algoritmes, maar stelt uiteindelijk dat het belang van de Belastingdienst bij effectieve inspectie, toezicht en controle, zwaarder weegt dan het belang van de journalist om te kunnen controleren op basis van welke gegevens de Belastingdienst kiest welke aangiftes zij controleert en of daarbij direct of indirect sprake is van discriminatie. Daarnaast weegt de rechtbank mee dat de fiscus overtuigend heeft aangetoond dat het zich inzet om zo veel als mogelijk transparant te zijn over het gebruik van algoritmes.