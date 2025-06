Experts bezorgd over plan Brussel: "schaadt gebruik van end-to-end encryptie"

Beveiligingsexperts, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben in een open brief hun zorgen geuit over de gevolgen van de nieuwe Europese interne veiligheidsstrategie voor encryptie. "De focus van de interne veiligheidsstrategie op encryptie zal het gebruik van end-to-end encryptie in Europa schaden en alle Europeanen minder veilig maken", stelt de Global Encryption Coalition.

Afgelopen april presenteerde Brussel de nieuwe Europese interne veiligheidsstrategie, met de naam ProtectEU. Als onderdeel van de strategie wordt gesproken over een "Roadmap voor rechtmatige en effectieve toegang tot data voor opsporingsdiensten". Daarnaast staat ook een Technologie Roadmap voor encryptie op de agenda, alsmede een "impact assessment" om de Europese bewaarplichtregels te herzien.

Via de roadmap wil de Europese Commissie technologische oplossingen vinden en beoordelen waardoor opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data kunnen krijgen. "We werken nu aan een roadmap en zullen natuurlijk ook kijken wat technisch haalbaar is, maar op politiek niveau is het probleem dat onze opsporingsdiensten terrein aan criminelen verliezen omdat onze rechercheurs geen toegang tot data hebben", aldus de Finse Eurocommissaris Henna Virkkunen voor Digitale soevereiniteit, veiligheid en democratie na de presentatie.

Volgens de experts probeert de Europese Commissie met de roadmap encryptie te ondermijnen of omzeilen. "Dit ondermijnt de veiligheidsdoelen van de ProtectEU-strategie, die het belang van veerkracht en paraatheid op meer geraffineerde cyberdreigingen benadrukt. Het ondermijnen van encryptie verzwakt het fundament van veilige communicatie en systemen, wat individuen, bedrijven en publieke instellingen kwetsbaarder maakt voor aanvallen."

De experts vragen de Europese Commissie in de open brief om drie zaken. Ten eerste moet sterke encryptie niet als een obstakel voor Europese veiligheid worden genoemd, maar juist als een voorwaarde. Verder moet de roadmap juist het belang van encryptie benadrukken en als laatste moeten er meer partijen, experts, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de roadmap worden betrokken.

De open brief is onder andere ondertekend door AMS-IX, Big Brother Watch, Bits of Freedom, Chaos Computer Club, Electronic Frontier Foundation, European Digital Rights, Freedom of the Press Foundation, Internet Society, Matrix.org Foundation, Mozilla, Surfshark, Tuta, Vrijschrift.org, Jon Callas, Bruce Schneier, Adam Shostack, Kenn White, Matthew Wright en Philip Zimmermann.