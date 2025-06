Den Helder kijkt naar inzet van drones tegen explosies en autobranden

De gemeente Den Helder kijkt of het drones kan inzetten om explosies en autobranden tegen te gaan. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Er heeft inmiddels al een eerste overleg plaatsgevonden waarbij zowel technische aspecten als het juridisch kader bij de mogelijke inzet van drones zijn besproken.

"Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat veel zaken technisch opgelost lijken te kunnen worden. De vraag die nog niet makkelijk beantwoord kan worden, is met betrekking tot de juridische basis voor de inzet van drones. Het gaat hierbij om inzetten van de bevoegdheden van de burgemeester in relatie tot de mogelijke schending van grondrechten", zegt burgemeester De Boer. De burgemeester voegt toe dat er binnen de gemeente Den Helder nog geen ervaring is opgedaan met de inzet van drones.

De Boer heeft inmiddels namens het college van B&W gevraagd om de juridische grondslag bij de inzet van drones te onderzoeken en een plan van aanpak op te stellen. Hierin wordt onder andere ingegaan op de vraag hoe Den Helder drones kan inzetten in het kader van de bevoegdheden van de burgemeester. Na beantwoording van deze vraag zal er ook worden gekeken naar het maatschappelijke draagvlak voor de inzet van drones, aldus de burgemeester. Volgens cijfers van de politie zijn er van januari 2024 tot en met februari 2025 in Den Helder 29 incidenten met explosies geweest.