Britse belastingdienst meldt diefstal van 56 miljoen euro door phishing

Criminelen zijn erin geslaagd om door middel van phishing omgerekend 56 miljoen euro te stelen, zo heeft de Britse belastingdienst HMRC laten weten. Via phishing wisten de criminelen toegang tot bestaande belastingaccounts te krijgen of in naam van Britse burgers, die nog geen online account hadden, een account aan te maken. Vervolgens vroegen de criminelen in naam van de gecompromitteerde accounts en burgers belasting terug.

In totaal zijn de accounts van 100.000 Britten gecompromitteerd, aldus de HMRC. De criminelen hebben zo 47 miljoen pond buitgemaakt, wat omgerekend zo'n 56 miljoen euro is. De getroffen accounts zijn inmiddels geblokkeerd en de inloggegevens gereset om toekomstige ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Burgers worden de komende weken door de HMRC ingelicht als ze dat nog niet zijn. De Britse fiscus merkt op dat de getroffen belastingbetalers geen "financiële schade" van het incident zullen ondervinden, zo melden de BBC en The Guardian.