Utrecht zette vorig jaar zeven keer cameradrones in bij demonstraties

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar zeven keer cameradrones ingezet bij demonstraties en in één geval is ook een videosurveillance-auto gebruikt. Dat heeft burgemeester Sharon Dijksma laten weten op vragen van de gemeenteraadsfracties van D66, PvdD, GroenLinks, Student & Starter en BIJ1. De partijen stelden de burgemeester vragen naar aanleiding van berichtgeving van Amnesty International. Volgens de mensenrechtenbeweging komen er steeds vaker klachten binnen van demonstranten over het gebruik van gezichtsherkenningscamera’s en preventieve ID-controles door politie.

Dijksma werd onder andere gevraagd hoe vaak er in Utrecht bij demonstraties cameradrones en videosurveillance-auto's zijn ingezet. "In 2024 is bij zeven (van de in totaal 522) demonstraties camerasurveillance ingezet. Dat bestond in alle zeven gevallen uit drones en in één geval is ook een videosurveillance-auto ingezet. In 2025 zijn tot en met 19 mei bij vier demonstraties drones ingezet. In 2025 is geen videovoertuig ingezet", reageert de burgemeester.

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de vaste openbare orde camera’s die in de stad hangen. Hiervan wordt volgens de burgemeester niet vastgelegd in welke gevallen er bij demonstraties gebruik van is gemaakt. Beelden worden 28 dagen bewaard, tenzij het gaat om beelden waarop strafbare feiten zijn waargenomen. Dijksma voegt toe dat als camera's worden ingezet, dit vanwege de veiligheidsrisico’s wordt gedaan en de bescherming van de demonstratie zelf altijd het primaire doel is. "In enkele gevallen worden camera’s ingezet als onderdeel van een maatregelenpakket om demonstranten te beschermen tegen mogelijke agressie van buitenaf."

De burgemeester zegt zich te realiseren dat cameratoezicht een afschrikkende werking kan hebben op demonstranten. "Als demonstranten aangeven dat zij de camera-inzet als intimiderend of bedreigend ervaren, wordt bijvoorbeeld ter plaatse door politie uitleg gegeven waarom de camera’s worden ingezet en op welke wijze." Verder laat Dijksma weten dat er geen camera's met gezichtsherkenningstechnologie bij demonstraties worden gebruikt en de politie ook geen ID-controles uitvoert.