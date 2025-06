Britse toezichthouder werkt samen met Nvidia, laat banken met AI experimenteren

De Britse financiële toezichthouder FCA is een samenwerking met Nvidia aangegaan om banken met AI te laten experimenteren, zo heeft het zelf aangekondigd. Daarbij kunnen banken diensten, software en andere producten van Nvidia gebruiken. Volgens de Financial Conduct Authority (FCA) zal dit banken helpen die op dit moment in de "ontdekkings- en experimenteerfase" met AI zitten. Het is vooral bedoeld voor partijen die ideeën hebben over het inzetten van AI, maar niet over de middelen beschikken dit te doen.

De FCA claimt ook dat het gebruik van AI voordelen voor markten en consumenten kan hebben en aan economische groei kan bijdragen. Eerder liet de toezichthouder in de eigen strategie voor de komende jaren al weten dat AI financiële diensten kan transformeren. Daarnaast experimenteert de FCA zelf ook met AI en hoe het dit binnen de eigen processen kan toepassen (pdf). Banken kunnen zich nu aanmelden en vanaf oktober met testen beginnen.