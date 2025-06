Aan welke eisen moeten bedrijven voldoen die AI voor klantenservice inzetten?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Steeds vaker zie ik dat bedrijven bij klantenservice een AI-chatbot inzetten als eerste lijn. Die hebben vaak ook toegang tot je bestellingen en andere gegevens. Ik maak me daar zorgen over, wat zeggen de AVG en AI Act hierover?

Antwoord: De trend om menselijke ondersteuning te vervangen door chatbots is niet te stoppen, zo lijkt het. (Hoewel ze het bij Klarna een "flop" lijken te vinden) Maar laten wij ons focussen op de juridische kant: mag dit?

De AI Act stelt eigenlijk geen eisen aan AI voor klantenservice, afgezien van de algemene eis (artikel 50) dat het duidelijk moet zijn voor de klant dát men met een bot communiceert. Dat moet expliciet en in het gesprek, dus niet een zinnetje in de algemene voorwaarden of ergens in de veelgestelde vragen. En afhankelijk van de lengte van het gesprek kan het nodig zijn deze boodschap periodiek te herhalen.

Lastiger ligt het met de AVG. Een AI-tool die een klantdossier leest, verwerkt daarmee persoonsgegevens. Het doel daarvan is legitiem, namelijk de klant helpen met een probleem bij diens aankoop of ander contract. Een menselijke medewerker zou dit net zo goed mogen. En in de praktijk zie je ook dat de tool er pas bij kan als jij een ordernummer of andere referentie kan geven, wat je kunt zien als een vorm van instemmen.

Een grotere zorg is wie er allemaal nog méér toegang heeft tot die persoonsgegevens. Want dat is wel even anders dan bij de menselijke medewerker. Veel van deze technologieën worden door een leverancier beschikbaar gesteld, en als je dan een paar tegels omdraait kom je al snel bij een Amerikaans foundation model zoals OpenAI's GPT familie.

Oftewel: alle chats mét klantdossier gaan naar Amerika en dat is zoals bekend AVG-technisch een lastige situatie. Formeel mag het, om de simpele reden dat de EU heeft gezegd dat de VS een met Europa vergelijkbare bescherming van persoonsgegevens heeft. En tot men dat formeel intrekt, is er geen vuiltje aan de lucht.

(Sommigen zouden nu de woordgrap maken dat de lucht vol met stratocumuli zit.) We weten allemaal dat dit nergens op slaat, eigenlijk al sinds het Safe Harbor regime uit 2000. Maar dit is waar juridisch en werkelijkheid afscheid nemen: puur praktisch is het een probleem, maar juridisch klopt het gewoon. Althans, totdat de Europese Commissie of het Hof van Justitie zegt van niet. Want dan moet per direct iedere verbinding met alle Amerikaanse dienstverleners worden gestaakt.

Voor de webshop met AI-klantenservice is dit een nogal abstract en ver verwijderd probleem, en dat snap ik. Je kunt hier helemaal niets aan doen en je zocht alleen een handige extra chatbot omdat je zelf niet 24/7 achter je webshop kunt zitten typen. Mee bewegen met de massa en vooral met al je concurrenten is dan ook prima in die situatie. Uiteindelijk is de situatie met de VS een politiek probleem en niet jouw individueel juridisch probleem.

Uiteraard zoek je wel een goede dienstverlener die de beveiliging goed op orde heeft, zodat er niet bijvoorbeeld chatlogs mét bestelgegevens ergens bij de leverancier terecht komen en langdurig bewaard blijven.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.