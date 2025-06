VNG en Breda komen met handleiding voor AI-gebruik door gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Breda hebben een handleiding gepubliceerd voor het gebruik van AI door gemeenten. Zo wordt aangeraden de output altijd te controleren en geen (gevoelige) persoonsgegevens, bedrijfsgevoelige informatie of intellectueel eigendom met chatbots te delen. De handleiding is gebaseerd op een pilot die de gemeente Breda met Microsoft Copilot uitvoerde.

"Informatie die normaal gesproken in een vakapplicatie wordt opgeslagen, mag NOOIT ingevoerd worden in Copilot. Denk bijvoorbeeld aan BSN-nummers, cv's, financiële informatie, strafrechtelijke gegevens, bijzondere persoonsgegevens, identiteitsbewijzen, woonadressen of sociale zekerheidsinformatie", zo laat de handleiding weten.

Daarnaast wordt aangeraden om de uitvoer altijd te controleren. "In dit stadium kunnen we Copilot nog niet 100 procent vertrouwen en moeten de output en de bronnen altijd door de gebruiker worden gecontroleerd. Dit heeft meerdere oorzaken. Naast het feit dat we nog niet blind op de technologie kunnen vertrouwen, hebben de manier van prompten en de datakwaliteit ook grote invloed op de output." De handleiding waarschuwt ook dat Copilot kan hallucineren en met volledige zekerheid een foutief antwoord kan geven.

Een ander advies betreft het gebruik van Copilot. Zo mag Microsofts chatbot niet worden ingezet om keuzes te maken, beslissingen te nemen of beoordelingen uit te voeren. "Denk hierbij aan het laten bepalen door Copilot of iemand wel of geen vergunning krijgt, of het laten beoordelen van cv's door Copilot om de beste kandidaat te vinden." Verder moeten gemeenten ervoor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de transcripties en specifieke informatie die wordt gegenereerd met Copilot.