ABN Amro-klanten krijgen 5500 euro schade door factuurfraude niet vergoed

Twee klanten van ABN Amro die door middel van factuurfraude voor meer dan 5500 euro werden opgelicht krijgen de schade niet vergoed. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klanten ontvingen vorig jaar april een e-mail met een factuur voor een bedrag van 5572,05 euro. Dat bedrag is vervolgens naar een Spaans rekeningnummer overgemaakt. Binnen een half uur belden de klanten de bank met de boodschap dat ze waren opgelicht.

Zo'n anderhalf uur na het telefoongesprek heeft ABN Amro via Swift een annulerings- en terugbetalingsverzoek bij de ontvangende Spaanse bank ingediend. De Spaanse bank liet echter weten dat het niet was gelukt om het geld veilig te stellen. De klanten willen dat ABN Amro de schade vergoedt, omdat het niet adequaat op de fraudemelding reageerde. Ze vinden dat de bank direct na de melding bij de Spaanse bank een zogenoemde "Sepa-recall" had moeten indienen.

ABN Amro laat in het verweer weten dat het een half uur na het gesprek een Sepa-recall heeft ingediend en een goed uur later nog een annuleringsverzoek via het Swift-betaalsysteem. Verder stelt de bank dat de schade niet te voorkomen was geweest. Volgens ABN Amro kan in het algemeen worden gesteld dat oplichters het geld direct na ontvangst meteen opnemen, terwijl de klanten de bank pas 26 minuten na de transactie belden.

Het Kifid is het met ABN Amro eens en stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat de schade voorkomen had kunnen worden. "De commissie acht het niet onaannemelijk dat de gelden in de tussentijd reeds waren opgenomen en dat welk handelen waartoe de bank rechtens gehouden is dan ook de schade niet had kunnen voorkomen." De vordering van de klanten wordt dan ook afgewezen. Ze kunnen nog wel bij de rechter beroep aantekenen (pdf).