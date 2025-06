IPhones Europese journalisten via iOS zero click-lek besmet met spyware

De iPhones van in ieder geval twee Europese journalisten zijn via een zero-click kwetsbaarheid in iOS besmet geraakt met de Graphite-spyware van Paragon Solutions. Het bestaan van het beveiligingslek, specifiek in iMessage, is nu pas door Apple bekendgemaakt. Dat stellen onderzoekers van Citizen Lab op basis van onderzoek. Citizen Lab is een onderdeel van de universiteit van Toronto dat onderzoek doet naar het gebruik van politieke macht in cyberspace. Ook doet het veel onderzoek naar het gebruik van spyware tegen activisten, journalisten en dissidenten.

De spyware heeft veel overeenkomsten met de beruchte Pegasus-spyware, ontwikkeld door de Israëlische NSO Group. Een verschil met Pegasus, dat voornamelijk informatie van de telefoon zelf steelt, is dat Graphite zich richt op back-ups van de telefoon die in de cloud staan, alsmede gevoelige data en toegang tot chatapps waar het slachtoffer gebruik van maakt. Dit zou het lastiger moeten maken om de diefstal van gegevens te ontdekken. Volgens Citizen Lab werd in januari de telefoon van een "prominente Europese journalist" met de spyware geïnfecteerd.

Daarbij werd gebruik gemaakt van een zero-click kwetsbaarheid aangeduid als CVE-2025-43200 en aanwezig in iMessage. Het bestaan van dit beveiligingslek is nu pas door Apple bekendgemaakt. Zero-click staat voor een aanval waarbij er geen enkele interactie is vereist van het slachtoffer om besmet met spyware te raken. In het geval van CVE-2025-43200 kan een aanvaller via een malafide foto of video die via een iCloud-link wordt gedeeld code op de iPhone uitvoeren.

Het probleem is verholpen in iOS 18.3.1. Deze versie verscheen op 10 februari dit jaar. Apple liet gisterenavond pas weten dat deze versie ook CVE-2025-43200 verhelpt en dat er actief misbruik van dit lek is gemaakt. Verder onderzoek van Citizen Lab wees uit dat ook een Italiaanse onderzoeker via deze kwetsbaarheid met spyware besmet is geraakt. Volgens Citizen Lab laat de aanval zien dat Europa te maken heeft met een spywarecrisis en moeten journalisten beseffen dat ze risico lopen.

Eind maart verscheen berichtgeving dat de Italiaanse overheid de Graphite-spyware zou hebben ingezet tegen twee oprichters van een NGO. In april waarschuwde Apple slachtoffers van "mercenary spyware" in honderd landen, waaronder ook Nederland. Citizen Lab en Apple adviseren het inschakelen van de Lockdown Mode op iOS om dergelijke spyware-aanvallen te voorkomen.