ACM kijk naar netneutraliteit in het vliegtuig, laat providers poorten deblokkeren

Luchtvaartmaatschappijen die wifi in het vliegtuig aanbieden moeten zich aan de regels van netneutraliteit houden, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het vandaag verschenen Jaarverslag Netneutraliteit 2024-2025 weten (pdf). Sinds 30 april 2016 is de Open Internet Verordening van kracht, ook wel de Netneutraliteitsverordening genoemd. Dit houdt in dat internetproviders dezelfde soorten internetverkeer hetzelfde moeten behandelen. Het is dan bijvoorbeeld niet toegestaan om verkeer te blokkeren of beperken.

Volgens de toezichthouder bieden steeds meer luchtvaartmaatschappijen wifi aan boord aan en houdt het deze ontwikkeling in de gaten. "Omdat het aanbod van wifi aan de vliegtuigpassagiers in principe kwalificeert als een internettoegangsdienst." Aanbieders moeten zich dan ook aan de regels van netneutraliteit houden, zoals het gelijk behandelen van verkeer en het verwerken van persoonsgegevens alleen voor zover dat noodzakelijk en evenredig is. De ACM is met in Nederland geregistreerde luchtvaartmaatschappijen in gesprek over de manier waarop ze hun wifi netneutraal kunnen aanbieden.

Poorten deblokkeren

Vorig jaar heeft de ACM naar aanleiding van meldingen van klanten van internetproviders interventies tegen 'port blocking' uitgevoerd. Het gaat dan om internetproviders die bepaalde poorten blokkeerden. De klagende eindgebruikers hadden deze poorten bijvoorbeeld nodig voor e-mail of voip. De ACM merkt op dat het blokkeren van poorten in sommige gevallen noodzakelijk is voor de beveiliging van het netwerk of het voorkomen ervan. Het optreden van de toezichthouder heeft ervoor gezorgd dat providers poorten deblokkeerden of klanten duidelijk maakten waarom het blokkeren noodzakelijk is.