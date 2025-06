Duitse toezichthouders aangeklaagd over inactiviteit rond 'pay or OK' model

Privacyorganisatie noyb heeft twee Duitse privacytoezichthouders aangeklaagd wegens het niet nemen van een beslissing over het 'pay or OK' model dat verschillende Duitse nieuwssites toepassen. Om de nieuwssites te kunnen bezoeken moeten gebruikers een betaald abonnement afnemen of akkoord gaan dat hun gegevens voor gepersonaliseerde advertenties worden gebruikt.

Noyb diende jaren geleden verschillende klachten in bij de privacytoezichthouders van de Duitse deelstaten Hessen en Noordrijn-Westfalen, maar een beslissing is nog altijd niet genomen. De toezichthouder van Noordrijn-Westfalen liet vorige maand in een twaalf pagina's lange beslissing weten dat het nog niet kan beslissen of het 'pay or OK' model in strijd met de privacywetgeving is. Vanwege deze inactiviteit is noyb nu naar de rechter gestapt.

De privacyorganisatie stelt dat de AVG duidelijk stelt dat toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens vrijelijk gegeven moet worden. De meeste mensen die op een website met een 'pay or OK' model worden geconfronteerd kiezen voor tracking, ook al willen de meeste mensen niet voor gepersonaliseerde advertenties worden getrackt, aldus noyb.

"Je privacy en databeschermingsrechten zouden geen prijskaartje moeten hebben", zegt noyb-oprichter en privacyactivist Max Schrems. "Wanneer 99,9 procent akkoord gaat met iets, maar slechts drie procent wil het echt, is het duidelijk dat ze geen vrije en echte keuze hadden. Helaas lijkt dit soort inactiviteit pure politieke onwil om de AVG tegen mediabedrijven te handhaven." Eerder onderzoek van noyb liet al zien dat Duitse toezichthouders zelden boetes opleggen of corrigerende maatregelen eisen.