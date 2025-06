CSG waarschuwt voor kritiek beveiligingslek in NetScaler Gateway en ADC

De Cloud Software Group (CSG) waarschuwt voor een kritieke kwetsbaarheid in NetScaler ADC en NetScaler Gateway die tot een "memory overread" kan leiden. Een aanvaller zou zo vertrouwelijke informatie kunnen stelen waarmee verdere aanvallen zijn uit te voeren. NetScaler-klanten worden opgeroepen de beschikbaar gestelde updates zo snel mogelijk te installeren.

NetScaler ADC is een server die organisaties tussen hun servers en het internet plaatsen. De primaire functie is het verdelen van inkomend verkeer over de beschikbare servers, zodat websites en applicaties snel en goed toegankelijk blijven. Via de NetScaler Gateway kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE 2025-5777, wordt veroorzaakt doordat NetScaler gebruikersinvoer onvoldoende valideert, wat tot "memory overread" of een out-of-bounds read kan leiden. Via dit type kwetsbaarheden kunnen aanvallers cryptografische keys, persoonlijk identificeerbare informatie, geheugenadressen of andere informatie stelen waarmee verdere aanvallen zijn uit te voeren. CSG laat niet weten wat de exacte impact voor NetScaler ADC en Gateway zijn.

Wel stelt het bedrijf dat het probleem zich alleen voordoet als NetScaler is geconfigureerd als Gateway (VPN virtual server, ICA Proxy, CVPN of RDP Proxy) of een AAA virtual server. Beheerders krijgen tevens het advies om na installatie van de beveiligingsupdates twee kill-commando's uit te voeren om daarmee actieve sessies te stoppen. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3.