Google waarschuwt voor phishingaanval die via 'app password' MFA omzeilt

Google waarschuwt voor een phishingaanval waarbij aanvallers het slachtoffer om een 'app password' vragen en zo permanente toegang kunnen krijgen tot Google-accounts waarvoor multifactorauthenticatie (MFA) staat ingeschakeld. "Application specific passwords", ook wel app passwords genoemd, zijn zestiencijferige codes waarmee een "minder veilige" app of apparaat toegang tot een Google-account kan krijgen, aldus de uitleg van het techbedrijf. Het is alleen te gebruiken bij Google-accounts waarvoor MFA staat ingeschakeld.

Bij de phishingaanvallen waar Google en The Citizen Lab voor waarschuwen ontvingen doelwitten een phishingmail, verstuurd vanaf een Gmail-adres waarin ze werden uitgenodigd om aan een online meeting deel te nemen. Bij één van de aanvallen deden de aanvallers zich voor als een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De aanvallers gebruikten voor de communicatie een Gmail-adres, maar hadden in de CC van het bericht vier e-mailadressen opgenomen die op @state.gov eindigen. Vermoedelijk is dit gedaan om de e-mail legitiem te laten lijken. Onderzoekers van The Citizen Lab denken dat de aanvallers weten dat de mailserver van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zo staat ingesteld dat alle e-mails worden geaccepteerd, ook voor e-mailadressen die niet bestaan, zoals met de vier gebruikte e-mailadressen het geval was. De server verstuurt dan ook geen bounce.

In de phishingmail wordt het doelwit uitgenodigd om aan een online platform van het ministerie deel te nemen, waarvoor vervolgens een pdf met instructies wordt verstuurd. In dit pdf-document wordt uitgelegd hoe het doelwit een app password moet genereren, omdat vervolgens met de aanvallers te delen. Wanneer de code wordt gedeeld krijgen de aanvallers volledige en permanente toegang tot het account. Eén van de doelwitten deelde meerdere codes voor meerdere accounts. Volgens Google is de aanval uitgevoerd door een door de Russische staat gesponsorde aanvaller.

The Citizen Lab stelt dat providers die application passwords aanbieden aanvullende waarschuwingen aan gebruikers moeten geven en uitleggen dat aanvallers er misbruik van kunnen maken. Daarnaast worden organisaties en security teams aangeraden om alert te zijn op diensten waar application passwords kunnen worden ingesteld en ervoor te zorgen dat ze staan uitgeschakeld, tenzij nodig voor bepaalde gevallen. Als laatste krijgt iedereen het advies om voorzichtig te zijn met ongevraagde e-mails of berichten en bewust te zijn dat aanvallers continu hun social engineering-tactieken veranderen.