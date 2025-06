Forse tegenslag voor Google in strijd tegen Europese miljardenboete

Aw, dan jatten ze dat geld toch gewoon terug via hun gebruikers via de kleine lettertjes in de terms en heimelijke manier van metadata op de achtergrond onttrekken zonder dat mensen het doorhebben? Dat is wat bedrijven zoals Google doen.

Een "okee" knop (zonder alternatief) is te gemakkelijk om je digitale, ziel, huid en haar te verkopen... Het is gewoon triest.

En de medewerkers bij Google geven hier echt niet om, die werken daar alleen maar, lol, het is immers geen entiteit meer, het is een uit de klauwen gegroeid monster.