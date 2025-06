Ransomware-aanval op Brits bloedlab raakte zorg voor 170 patiënten

Een ransomware-aanval op het Britse bloedlaboratorium Synnovis heeft impact gehad op de zorg aan 170 patiënten. Daarbij heeft een aantal patiënten ook schade ondervonden. Dat meldt het Health Service Journal (HSJ) op basis van de Britse gezondheidszorg NHS. Vanwege de aanval moesten twee ziekenhuizen in Londen meer dan tienduizend acute poliklinische afspraken verzetten, waaronder kankerbehandelingen, en zo'n zeventienhonderd niet-dringende operaties.

Systemen van Synnovis, een laboratorium dat bloedtests voor ziekenhuizen en zorgorganisaties in Londen verwerkt, werden door de aanval getroffen. Dit had onder andere impact op het uitvoeren van bloedtests. Er werd ook een oproep gedaan voor bloeddonoren met bloedgroep O om zich te melden. "Voor operaties en procedures waarvoor bloed is vereist om ze uit te voeren, moeten ziekenhuizen bloedgroep O gebruiken, aangezien dit veilig voor alle patiënten is te gebruiken en bloed blijf 35 dagen goed, dus de voorraad moet continu worden vervangen", zo liet de NHS destijds weten.

Volgens het HSJ heeft de ransomware-aanval tot bijna zeshonderd incidenten geleid, waarbij er in honderdzeventig gevallen een impact op de zorg aan patiënten was. In één geval was er sprake van "ernstige" schade. Veertien incidenten hadden "beperkte" schade tot gevolg en de overige incidenten hadden geringe schade tot gevolg. Wat de schade precies was is niet bekendgemaakt.