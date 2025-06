Europol-rapport beschrijft gebruik van Tor, vpn's en encryptie door extremisten

Europol heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarin het onder andere schrijft hoe extremisten gebruikmaken van Tor, vpn's en encryptie. Het European Union Terrorism Situation and Trend Report 2025 (TE-SAT) is een jaarlijks rapport waarin Europol ontwikkelingen op het gebied van terrorisme beschrijft. Vorig jaar kwamen in de gehele Europese Unie met meer dan 449 miljoen inwoners vijf mensen door terrorisme om het leven.

"End-to-end versleutelde communicatieplatforms blijven veilige kanalen bieden voor communicatie, coördinatie, rekrutering, verspreiding van propaganda en het aanzetten tot geweld", aldus Europol. Volgens de Europese opsporingsdienst was het gebruik van berichtenapps in 2024 wijdverbreid. "Ook dankzij de opkomst van meerdere end-to-end versleutelde diensten die een hoog niveau van anonimiteit garanderen."

Europol stelt ook dat extremisten een "hoog niveau van operationele veiligheid" hebben laten zien door gebruik te maken van encryptie-applicaties en versleutelde schijven, "anonimiteit versterkende platforms", vpn's en Tor Browser. Tevens claimt de opsporingsdienst dat het gebruik van generatieve AI voor het maken en verspreiden van propaganda en hate speech ongekende niveaus heeft bereikt. Ook staat in het rapport dat cryptovaluta een essentiële tool is gebleken voor het anoniem financieren van terrorisme.

Eurocommissaris Magnus Brunner van Binnenlandse Zaken laat in een reactie op het rapport weten dat de Europese Commissie in de recent gepubliceerde interne veiligheidsstrategie plannen heeft aangekondigd om de dreigingen die in het rapport worden beschreven tegen te gaan. Het gaat dan onder andere om het gebruik van online platforms door extremisten en terroristen, laat Brunner weten.

Beveiligingsexpert Bruce Schneier waarschuwde in 2009 dat anti-terreurmaatregelen een groter gevaar voor de stabiliteit van een land vormen dan terrorisme. Volgens de expert komt terrorisme zelden voor, met name omdat er maar weinig mensen zijn die terrorist willen zijn. Daarnaast is het plegen van een terroristische daad veel lastiger dan menig televisieshow wil laten geloven, aldus Schneier. Politici reageren overdreven op terrorisme en verspreiden angst, wat uiteindelijk leidt tot security theater, zo laat de expert weten.