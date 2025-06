Minister: Rijk heeft geen cijfers over gebruik van Europese hard- en software

De rijksoverheid, en daarmee ook het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft geen cijfers over het gebruik van van hard- en software van Europese bodem. Dat heeft demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid op vragen van GroenLinks-PvdA laten weten. De partij had tegenover de bewindsman aangegeven zich zorgen te maken over de toenemende afhankelijkheid van Amerikaanse techleveranciers binnen de overheid en de publieke sector.

De partij zegt ook bang te zijn dat als de marktdominantie van enkele Amerikaanse bedrijven niet afneemt, er aanzienlijke risico’s zijn voor de onafhankelijkheid van instituties en overheden. GroenLinks-PvdA vroeg Van Weel wat zijn ministerie in 2024 heeft gedaan aan digitale soevereiniteit en het terugdringen van de afhankelijkheid van Amerikaanse tech. "Kunt u dit uitdrukken in cijfers, bijvoorbeeld het aandeel soft- en hardware dat is ingekocht van Europese bedrijven, of de uitgaven die u heeft gedaan aan niet-Europese soft- en hardware ten opzichte van Europese alternatieven?", vroeg de partij aanvullend.

"Departementale versterking van de digitale soevereiniteit is een belangrijke taak waartoe momenteel verschillende mogelijkheden worden onderzocht. Justitie en Veiligheid kijkt bewust naar de implementatie van Microsoft 365 vanuit de gedachte om cloud afhankelijkheid daarin zoveel mogelijk te vermijden", reageerde de minister. Hij voegde toe dat er binnen het Rijk en daarmee Justitie en Veiligheid niet wordt bijgehouden welke ingekocht soft- en/of hardware "Europees" is en welke niet. "Deze cijfers hebben we op dit moment dan ook niet", aldus de bewindsman.