Belgische rechter geeft verdachten 2 jaar extra cel voor niet geven wachtwoord

De correctionele rechtbank in Brussel heeft twee verdachten wegens aanvallen met ransomware veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Daarnaast kreeg het duo elk twee jaar extra celstraf opgelegd omdat ze hun wachtwoorden niet wilden geven. De twee verdachten zijn een Russisch koppel dat in juni 2023 door de Spaanse autoriteiten werd aangehouden en vervolgens uitgeleverd aan België. Bij huiszoekingen in de Spaanse woning nam de politie destijds ook zestien servers in beslag.

De twee zijn nu schuldig bevonden aan het wereldwijd uitvoeren van aanvallen met de CryLock-ransomware. Volgens de aanklager heeft het duo 400.000 slachtoffers gemaakt en daarbij drie miljoen euro losgeld ontvangen. De mannelijke verdachte werd wegens de ransomware-aanvallen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 80.000 euro. Tevens werden 668 bitcoins met een waarde van 61 miljoen euro verbeurd verklaard.

De vrouwelijke verdachte kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd, waarvan één voorwaardelijk. Tevens werden van haar 38,7 bitcoins met een waarde van 3,15 miljoen euro verbeurd verklaard. Daarnaast kregen beide verdachten elk twee jaar extra cel opgelegd omdat ze weigerden aan het onderzoek mee te werken. Zo besloten ze beide wachtwoorden en toegangscodes van in beslag genomen computers niet te geven.

Rechercheurs hadden een laptop in beslag genomen die vermoedelijk de cryptowallet van de mannelijke verdacht bevat. Hij wilde het wachtwoord van de machine echter niet geven en het lukte de autoriteiten niet om de beveiliging te kraken, aldus de Belgische krant De Standaard. "De rechtbank stelt vast dat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Wat het gebrek aan medewerking betreft, oordeelt de rechtbank dat er een afzonderlijke straf moet worden uitgesproken, om een signaal te geven dat het niet meedelen van codes gevolgen heeft", aldus de rechter.

Volgens de advocaat van de mannelijke verdachte is het de vraag of de twee jaar extra gevangenisstraf verenigbaar is met het zwijgrecht en het recht om jezelf niet te incrimineren. De rechtspraak laat weten dat een dergelijke veroordeling mogelijk is, maar meestal wordt dan een minimumstraf opgelegd. "Hier werd de maximumstraf opgelegd, wat toch zorgwekkend is", aldus de advocaat.