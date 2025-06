Ambtenaar krijgt taakstraf voor mailen van vertrouwelijke data naar privéadres

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 42-jarige man uit Hilversum wegens het mailen van vertrouwelijke en gevoelige informatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) naar zijn privéadres veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. De data werd tijdens strafrechtelijk onderzoek aangetroffen op de laptop van de man, die niet met een wachtwoord was beveiligd.

De man was werkzaam voor de DJI en zocht in de digitale omgeving van de organisatie, die alleen voor DJI-medewerkers toegankelijk is, naar gegevens. Het ging in totaal om 29 pdf-bestanden die de man naar zijn privémail stuurde. Hij deed dit naar eigen zeggen in het kader van een onderzoek naar de herwaardering van zijn functie. Met een werkstuk wilde hij in kaart brengen wat de werktaken van hem en zijn collega's en de bijbehorende risico's waren.

De verdachte verklaarde dat hij het werkstuk alleen in zijn eigen tijd kon maken en had thuis geen toegang tot de beveiligde DJI-omgeving. De doorgestuurde informatie was onder andere van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en bevatte concrete voorbeelden van veiligheidsincidenten. Volgens de rechtbank zijn er geen aanwijzingen dat de ambtenaar de bestanden naar anderen heeft doorgestuurd of dat hij te linken is aan een criminele organisatie. Daarnaast heeft hij ook een presentatie van zijn werkstuk gegeven en zijn de doorgestuurde bestanden daarin genoemd.

Volgens de rechter heeft de man desondanks toch strafbaar gehandeld, aangezien hij geen toestemming had om de bestanden naar zichzelf te mailen. Tevens is niet gebleken waarom hij de voorbeelden van veiligheidsincidenten niet binnen de beveiligde DJI-omgeving kon verzamelen. "Verdachte heeft hiermee in strijd met zijn ambtsplicht vertrouwelijke informatie buiten de beveiligde omgeving gebracht, waardoor de veiligheid van anderen in gevaar kon worden gebracht", stelde de rechter.

De man heeft de gegevens niet alleen naar zijn privé e-mailadres gemaild, maar heeft die ook opgeslagen op zijn onbeveiligde privé-laptop, die voor iedereen toegankelijk was omdat er geen wachtwoord op zat. "Door zo onzorgvuldig te handelen bestond het risico dat zeer vertrouwelijke en gevoelige informatie in handen van derden kan komen, wat een direct gevaar kan opleveren voor verdachte en zijn collega’s", ging de rechter verder.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de verdachte inmiddels door de DJI is ontslagen en de berichtgeving in deze zaak impact op hem zal hebben. Daarnaast is de redelijke termijn van de zaak overschreden. De rechter kwam zo op een taakstraf van 120 uur uit. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist.