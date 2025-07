Kabinet wil eind dit jaar duidelijkheid over domeinextensie voor overheidssites

Het kabinet wil eind dit jaar duidelijkheid over de invoering van een eigen domeinextensie voor overheidssites. Volgens demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering is het voor burgers op dit moment niet altijd duidelijk wanneer zij met een overheid-, private- of zelfs malafide website te maken hebben.

"Ook raken bij overheidsorganisaties, in sommige gevallen, de eigen websites uit beeld. Door een uniforme domeinnaamextensie in te voeren, zoals .gov.nl of .overheid.nl, zouden burgers in de toekomst mogelijk makkelijk kunnen nagaan of een website van de overheid is of niet", laat de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De staatssecretaris schrijft dat hij op dit moment een verkenning uitvoert die moet zorgen voor een besluit over de vraag of het invoeren van een aparte domeinnaamextensie inderdaad de gewenste oplossing. "Eind dit jaar wil ik dit helder hebben voor de eerste fase, gericht op de organisaties die nu het Rijkslogo voeren." Eind 2023 werd al bekendgemaakt dat als de overheid een eigen domeinextensie krijgt, het .gov.nl is.

In afwachting van de verkenning naar de domeinnaamextensie biedt het Register Internetdomeinen Overheid (RIO) volgens Van Marum een mogelijkheid voor burgers en ondernemers om na te gaan of een website van de overheid is of niet. Dit register is echter nog niet volledig, zo laat het zelf weten. De staatssecretaris stelt dat hij ervoor zal zorgen dat het RIO versneld wordt aangevuld.