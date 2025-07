Ransomware zorgt voor grootschalige storing bij it-leverancier Ingram Micro

Een grootschalige storing bij it-leverancier Ingram Micro is veroorzaakt door ransomware, zo heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Afgelopen vrijdag waren websites en klantportalen van Ingram Micro wegens "technische problemen" niet beschikbaar. Op Reddit klaagden tal van klanten over het onbereikbaar zijn van diensten. Inmiddels is de melding op de websites van Ingram Micro aangepast en staat er dat het bedrijf te maken heeft met een cybersecurity-incident.

In een persbericht meldt Ingram Micro dat systemen recentelijk door ransomware zijn getroffen. Daarop is besloten bepaalde systemen offline te halen. Hoeveel systemen zijn getroffen en hoe de aanval mogelijk was laat de it-leverancier niet weten. Ingram Micro zegt dat het bezig is om getroffen systemen te herstellen zodat het bestellingen weer kan verwerken en leveren. Wanneer het herstel zou moeten zijn afgerond is niet gemeld. De it-leverancier heeft naar eigen zeggen meer dan 200.000 klanten in zo'n 160 landen. De omzet bedroeg vorig jaar 48 miljard dollar.