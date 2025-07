ACM ziet aantal apparaten in Nederland met eigen simkaart verder stijgen

Het aantal apparaten in Nederland dat over een eigen simkaart beschikt om zo data uit te wisselen is in het eerste kwartaal van dit jaar verder gestegen, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de nieuwste editie van de Telecommonitor weten. Het gaat hier specifiek om machine-to-machine (M2M) simkaarten, gebruikt voor verschillende soorten diensten.

Het gaat specifiek om vier soorten diensten/toepassingen, namelijk Machine to Machine (M2M), Machine to Human (M2H), Human to Machine (H2M) en Human to Human (H2H). Onder deze toepassingen vallen slimme energiemeters, rookmelders, navigatiesystemen, dongels voor mobiel internet op laptops, e-readers, bloeddrukmeters en alarmsystemen, maar ook autonoom functionerende beveiligingscamera's of thermostaten die moeten worden ingesteld.

Het aantal M2M-aansluitingen steeg in het eerste kwartaal van 2025 met ongeveer 300.000 simkaarten naar 18,8 miljoen, staat in de Telecommonitor over het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens de ACM laten de cijfers zien dat M2M-toepassingen steeds belangrijker worden.