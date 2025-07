Zorgverlener Pluryn verliest usb-stick met data alle cliënten afgelopen 25 jaar

De onbeveiligde usb-stick die zorgverlener Pluryn onlangs kwijtraakte bevat de gegevens van alle cliënten van de afgelopen 25 jaar, alsmede van veel werknemers die in deze periode bij de instantie werkzaam waren of nog altijd zijn. Gelekte gegevens van cliënten bestaan onder andere uit naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, geslacht, burgerlijke staat en de code van het type verleende zorg.

In het geval van medewerkers gaat het ook om verzuimduur en –frequentie, periode in dienst, contractinformatie en de salarisschaal met trede. Volgens Pluryn is de usb-stick door een menselijke fout zoekgeraakt. "Een medewerker die vanwege zijn/haar functie toegang heeft tot veel data van Pluryn is de usb-stick verloren." De zorginstelling voegt toe dat de usb-stick geen zorgdossiers, kopieën van identiteitsbewijzen of wachtwoorden van (oud-)cliënten bevat.

Pluryn geeft aan geen signalen te hebben dat de gegevens in verkeerde handen terecht zijn gekomen. "Toch is het goed om alert te zijn om identiteitsfraude of oplichting te voorkomen." De zorginstelling heeft een bedrijf ingeschakeld dat zoekt of de gegevens ergens te vinden zijn. Daarnaast zegt Pluryn medewerkers actief te zullen informeren over veilig omgaan met persoonsgegevens.