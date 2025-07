Politie VK houdt verdachten aan voor cyberaanvallen M&S, Co-op en Harrods

De Britse politie heeft in een onderzoek naar de cyberaanvallen op Marks & Spencer (M&S), Co-op en Harrods vier personen aangehouden. De drie mannen en één vrouw worden verdacht van computervredebreuk, afpersing, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De vier werden in hun eigen woningen aangehouden. Aangetroffen apparatuur is voor forensisch onderzoek in beslag genomen.

Het Britse National Crime Agency (NCA) heeft geen verdere details over de verdachten of cyberaanvallen gegeven. In het geval van Marks & Spence en Co-op ging het om een ransomware-aanval, waarbij gegevens van een groot aantal klanten werd gestolen. Bij de aanval op M&S werden ook systemen versleuteld. Het bedrijf liet deze week weten dat de aanval, die een impact van 355 miljoen euro op de bedrijfswinst heeft, plaatsvond door middel van social engineering.

Bij Co-op zorgde de aanval voor allerlei lege schappen. In het geval van Harrods leek de impact beperkt. De aanvallen zouden het werk zijn van een groep genaamd Scattered Spider, die door middel van social engineering vaak toegang tot systemen weet te krijgen. Het NCA laat weten dat het bij het onderzoek naar de aanvallen ook met partners in het buitenland samenwerkt.