Aanvaller geeft gestolen cryptovaluta terug aan GMX in ruil voor beloning

Een aanvaller die eerder bij het gedecentraliseerde cryptoplatform GMX 42 miljoen dollar buitmaakte heeft de gestolen cryptovaluta aan het platform teruggegeven. In ruil hiervoor ontvangt de aanvaller een beloning van 5 miljoen dollar. Dit blijkt uit berichten die door de aanvaller zijn gedeeld. GMX heeft dit bevestigd.

De aanvaller maakte het gestolen bedrag in stappen van 5 miljoen dollar over aan GMX. In totaal is zo'n 40,5 miljoen dollar overgemaakt aan GMX, blijkt uit gegevens van diverse blockchainsecurity-bedrijven. Daarbij is voor zo'n 30 miljoen dollar aan Ethereum en 10,5 miljoen dollar aan FRAX overgemaakt.

GMX is een platform waarop gebruikers in diverse cryptovaluta kunnen handelen. Het platform is in 2021 opgericht en telt naar eigen zeggen zo'n 714.000 gebruikers, die in totaal voor zo'n 305 miljard dollar op het platform verhandelen. Het platform is eerder deze maand getroffen door een cyberaanval, waarbij miljoenen dollar aan cryptovaluta zijn gestolen. In reactie hierop is de handel op het platform stilgelegd. Na de aanval bood GMX zelf 10% van het gestolen bedrag als beloning aan de aanvaller indien de overige 90% binnen 48 uur zou worden teruggegeven. De aanvaller is dus op dit aanbod ingegaan.