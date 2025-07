Duitse tak van Telefónica migreert VMware-support van Broadcom naar Spinnaker

De Duitse tak van Telefónica verplaatst de support van zijn VMware-infrastructuur van Broadcom naar Spinnaker, een Amerikaans bedrijf dat supportdiensten levert. Aanleiding hiervoor is de forse prijsverhoging die Broadcom doorvoert. Eind 2023 werd VMware door Broadcom overgenomen. Het supportcontract dat Telefónica wilde verlengen is maar liefst vijf keer duurder geworden.

Dit meldt Holger Berndt, Professional Lead for Software Asset Management bij Telefónica, aan The Register. Broadcom laat weten dat de prijsverhoging samenhangt met het bundelen van dienstverlening in een pakket dat VMware Cloud Foundation (VCF) wordt genoemd. Het pakket omvat ook vSphere, vSAN, NSX en andere componenten, waarmee Broadcom naar eigen zeggen een compleet privaat cloudplatform wil bieden. Deze bundeling brengt een hoger prijskaartje met zich mee.

"Het aanbod van Broadcom was vijf keer hoger dan verwacht", alsdus Berndt. Hoewel Telefónica heeft aangegeven niet alle onderdelen van het pakket te willen gebruiken, kon alleen het volledige pakket worden afgenomen bij Broadcom. Berndt meldt dat de Duitse tak van Telefónica de afgelopen drie jaar 5 tot 8 miljoen euro heeft betaald voor ondersteuning van vSphere 8.0 en 7.0.

Telefónica maakt al langer gebruik van Spinnaker voor de ondersteuning van de Oracle-software die het gebruikt. Het platform was daardoor een logische keuze als alternatief voor de ondersteuning van ook de VMware-infrastructuur. Berndt stelt dat Telefónica door de migratie geld bespaart. "We hebben nooit overwogen om te stoppen met VMware totdat Broadcom met deze nieuwe oplossing kwam. We nemen het Broadcom niet kwalijk, maar we vinden het aanbod niet acceptabel. De gang van zaken is niet acceptabel, er wordt gezegd dat je een waardevolle klant bent, en vervolgens doen ze dit", aldus de Professional Lead for Software Asset Management van Telefónica.

Telefónica is niet de enige partij die ongelukkig is met de wijze waarop Broadcom zijn supportmodel heeft omgevormd na de overname van VMware. Zo stapte eerder Rijkswaterstaat naar de rechter nadat Broadcom het bedrijf niet wilde blijven ondersteunen terwijl het naar een andere oplossing migreert. Onlangs oordeelde de rechtbank Den Haag dat VMware de komende jaren support moet blijven bieden aan Rijkswaterstaat. Het gaat hierbij concreet om updates en upgrades, bug- en securityfixes en technische ondersteuning. Dit voor een maximale duur van twee jaar of totdat Rijkswaterstaat het gebruik van VMware volledig heeft uitgefaseerd.