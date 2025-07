AP akkoord met protocol voor weren van criminaliteit uit havens en luchthavens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft groen licht voor een protocol met voorwaarden waarmee havens, luchthavens en andere gevoelige logistieke locaties personen kunnen weigeren die op zo’n locatie eerder betrokken waren bij (drugs)criminaliteit. Organisaties die met dit protocol werken krijgen van de AP een vergunning om gegevens over deze personen te delen.

Het protocol is specifiek gericht op het voorkomen van criminaliteit in logistieke infrastructuur, met name bij vrachtwagenchauffeurs die toegang hebben tot havens of luchthavens. Zij worden door criminele organisaties ingeschakeld om drugs op te halen of zogeheten 'uithalers' op het terrein te brengen. Al langer werken havens met een zwarte lijst van personen die hierop zijn betrapt. Deze zwarte lijst mocht in het verleden echter niet worden gedeeld.

Het protocol is opgesteld door Gatekeeper, een stichting waarin overheid, bedrijfsleven en de Rotterdamse haven samenwerken. Indien iemand wordt betrapt op ernstige misdrijven in de haven, dan geeft de haven dit door aan Gatekeeper. De stichting zorgt vervolgens dat de toegangspas van deze persoon niet meer werkt bij deelnemende locaties.

Om op de lijst te komen is het niet nodig daadwerkelijk veroordeeld te zijn. "Mensen komen op de zwarte lijst wanneer zij betrapt worden op meewerken aan een misdrijf, zoals drugscriminaliteit of fraude. Dat gebeurt niet pas na een veroordeling, omdat het risico dan bestaat dat diegene in de tussentijd kan doorgaan met criminele activiteiten", legt de AP uit. Bij vrijspraak, een uitgezeten straf of het seponeren van de rechtszaak wordt de persoon weer van de lijst verwijderd.