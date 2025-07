Belgische politie gebruikt broodzakken om 60-plussers te waarschuwen voor cybercriminaliteit

De Belgische politie in Pajottenland, een regio ten zuidwesten van Brussel, deelt broodzakken voorzien van tips om cybercriminaliteit te voorkomen uit aan bakkers en buurtwinkels. De campagne heet 'laat je niet in 't zak zetten' en is bedoeld om 60-plussers weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit.

"De groep die het moeilijkst te bereiken is met onze campagnes op sociale media en online, zijn de 60-plussers. Maar iedereen, jong en oud gaat wel eens om brood bij de bakker", zegt politiecommissaris Glenn Deherder tegen het Belgische VRT. Deherder vertelt dat allerlei campagnes zijn overwogen, maar dat uiteindelijk is gekozen voor het delen van eenvoudige tips op broodzakken. In totaal verdeelt de Belgische politie 10.000 broodzakken met tips onder de bakkers en diverse buurtwinkels in Pajottenland.

De broodzakken zijn vanaf vandaag te vinden bij bakkers en buurtwinkels in Pajottenland.