Noyb: AliExpress, TikTok en WeChat schenden AVG door niet aan dataverzoeken te voldoen

Privacyorganisatie noyb dient klachten in tegen zowel AliExpress, TikTok en WeChat. Het stelt dat de drie partijen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden door niet te voldoen aan dataverzoeken van gebruikers. Europese gebruikers kunnen hierdoor niet inzien welke gegevens de bedrijven over hen hebben verzameld.

Noyb stelt dat de partijen weliswaar informatie verstrekken aan gebruikers die hierom vragen, maar dit niet op de juiste manier doet. Zo stelt TikTok slechts een deel van de gegevens beschikbaar en levert de data in ongestructureerde vorm aan, die hierdoor onbegrijpelijk is. AliExpress leverde op een dataverzoek ingediend door noyb een bestand aan dat slechts eenmalig geopend kan worden. WeChat reageerde niet op het verzoek.

Kleanthi Sardeli, gegevensbeschermingsjurist bij noyb: "Techbedrijven houden ervan om zoveel mogelijk gegevens over je te verzamelen, maar weigeren pertinent om je volledige toegang te geven zoals vereist door de Europese wetgeving."

Gebruikers kunnen niet controleren of de verwerking van hun gegevens rechtmatig is. Omdat TikTok en AliExpress de klagers onvolledige gegevens hebben verstrekt, stelde noyb vervolgvragen. De ontbrekende gegevens werden echter niet verstrekt; beide bedrijven stuurde alleen hun privacybeleid zonder individuele informatie.

Eerder diende noyb ook al klachten in over de overdracht van data naar China. In de voorbereiding op deze verzoeken diende noyb de dataverzoeken in bij AliExpress, TikTok en WeChat. Sardeli: "De AVG maakt duidelijk dat bedrijven hun gebruikers specifieke informatie moeten geven over de gegevens die ze over hen verwerken. Alleen omdat ze veel verzoeken ontvangen, betekent niet dat ze informatie mogen achterhouden."

De klachten zijn door noyb ingediend in drie EU-landen: België, Griekenland en Nederland. De organisatie verzoekt de respectievelijke DPA's zich over de zaak te buigen en te beoordelen of TikTok, AliExpress en WeChat Artikel 12 en 15 van de AVG schenden. Ook vraagt noyb de toezichthouders de bedrijven te dwingen alsnog aan de verzoeken te voldoen. Noyb wil ook dat de partijen een boete opgelegd krijgen wegens het overtreden van de AVG.