Burgers kritisch over voorstel dat politie online meer gegevens laat verzamelen

Burgers zijn kritisch over het eerder deze maand gepresenteerde concept-wetsvoorstel van demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, dat de politie op internet meer gegevens laat verzamelen over mogelijke ordeverstoringen of verstoringen die al gaande zijn. Via Internetconsultatie.nl kunnen mensen tot 25 september op het voorstel reageren. Nagenoeg alle van de meer dan negentig al openbaar gemaakte reacties zijn negatief.

"Wet gegevensvergaring openbare orde schuift ongemerkt richting massasurveillance. Vage begrippen, te ruime bevoegdheden en onvoldoende waarborgen maken deze wet riskant voor privacy en burgerrechten. Social media-monitoring en persoonsvolgsystemen mogen alleen bij concreet en direct gevaar, niet op basis van aannames", laat één reactie weten.

"De wet staat vol met termen als "stel dat" en "de kans op", wat betekent dat er weinig concreetheid is en er te veel ruimte is voor interpretatie. Dit roept ernstige vragen op over de implicaties en de uitvoering ervan. Daarom is het antwoord op dit wetsvoorstel: absoluut niet doorgaan met dit zeer slechte plan", staat in een andere reactie. Ook andere reacties hekelen de algemene bewoordingen van het voorstel en vrezen dat het recht op demonstreren hierdoor verder onder druk komt te staan.

"Het wetsvoorstel gebruikt vage termen zoals "dreiging" en "ernstige verstoring van de openbare orde", waardoor burgemeesters en de politie veel ruimte krijgen om zelf te bepalen wanneer ze informatie gaan verzamelen, gekleurd door hun persoonlijke overtuigingen. Dat is ongewenst, omdat het kan leiden tot discriminatie, ongelijk behandelen van burgers en een beperking van vrijheden zoals het recht om te demonstreren of je vrij te uiten. Het zet de democratische rechtsstaat onder druk", schrijft een andere criticus.

Op grond van artikel 3 van de Politiewet kan de politie voor het handhaven van de openbare orde al onderzoek doen in publiek toegankelijke bronnen, zolang daarmee een "niet meer dan beperkte inbreuk" op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt. "Dat is al gauw het geval bij het overnemen van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen, waarna het online onderzoek niet meer op die basis mag worden voortgezet", zo staat in een uitleg bij het concept-wetsvoorstel Wet gegevensvergaring openbare orde.

De reden dat het online verzamelen van gegevens in publiek toegankelijke bronnen al gauw leidt tot een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, is dat daarin niet alleen gegevens van feitelijke aard zijn te vinden, maar juist ook persoonsgegevens die gaan over onder andere gedrag, gevoelens, meningen, voorkeuren en sociale contacten. "Die gegevens zijn bovendien vaak dusdanig met elkaar verknoopt dat deze niet van elkaar te scheiden zijn", laat de uitleg verder weten.

Volgens demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is er daarom een wettelijke grondslag nodig om online gegevens over een verstoring van de openbare orde te kunnen verzamelen. Met de bevoegdheden uit het wetsvoorstel kan de politie onder gezag van de burgemeester persoonsgegevens over verstoringen van de openbare orde uit publiek toegankelijke bronnen verzamelen, op zo'n manier dat daarmee een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen wordt gemaakt. Een onafhankelijke toets door de rechter-commissaris op de inzet van de voorgestelde bevoegdheden en een "scherper regime" voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn volgens de minister twee belangrijke waarborgen.