FT: Britse overheid wil botsing met VS over iCloud-backdoor vermijden

De Britse overheid wil een botsing met de Verenigde Staten over de eis aan Apple voor een iCloud-backdoor vermijden. Dat meldt de Financial Times op basis van twee anonieme Britse regeringsfunctionarissen. Volgens de functionarissen zijn de Amerikaanse autoriteiten niet over de eis te spreken en kan die gevolgen voor technologie-overeenkomsten met de VS hebben.

"Het is een grote rode lijn in de Verenigde Staten - ze willen niet dat we met hun techbedrijven rotzooien", aldus één van de functionarissen. De andere functionaris laat weten dat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken de zaak rond de iCloud-backdoor zeer slecht heeft aangepakt en nu met de rug tegen de muur staat. "Het is een probleem dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zelf heeft veroorzaakt en nu werken ze aan een oplossing."

Begin dit jaar meldde The Washington Post dat de Britse autoriteiten Apple een Capability Notice (TCN) hadden gegeven, waarin ze stellen dat het bedrijf toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups moet bieden. ICloud-back-ups die gebruikers maken zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld.

De toegang die de Britse autoriteiten willen zou voor iCloud-gebruikers wereldwijd moeten gaan gelden. Apple zou daarnaast niets over het bestaan van de backdoor mogen zeggen. Twee weken na de berichtgeving besloot Apple te stoppen met het aanbieden van Advanced Data Protection voor nieuwe gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Bestaande gebruikers in het VK zullen de beveiligingsmaatregel op termijn moeten uitschakelen, zo liet het bedrijf weten.

Vanuit de Amerikaanse overheid is volgens de functionarissen druk uitgeoefend, waardoor de Britse overheid de eis vermoedelijk zal moeten intrekken. "Dit is iets waar de vicepresident zeer geïrriteerd over is en moet worden opgelost", aldus de functionaris, die daarmee op de Amerikaanse vicepresident JD Vance doelt. "Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal gewoon moeten terugkrabbelen."