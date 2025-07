'Aantal EU-lidstaten positief over nieuw voorstel voor invoering chatcontrole'

Een aantal EU-lidstaten is positief over een nieuw voorstel van EU-voorzitter Denemarken voor het invoeren van chatcontrole, waarbij chatapps kunnen worden verplicht om berichten van hun gebruikers te controleren, zo stelt demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Nederland bestudeert het nieuwe voorstel, waarna het kabinet zal bepalen hoe Nederland zich daartoe verhoudt, aldus de bewindsman.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Vorig jaar kwamen toenmalig EU-voorzitters België en Hongarije elk met een voorstel voor de invoering van chatcontrole, maar die voorstellen konden niet op voldoende voorstemmers rekenen. Begin dit jaar kwam toenmalig EU-voorzitter Polen met een voorstel waarin het verplichte detectiebevel voor chatapps was vervangen door vrijwillige detectie. Tevens zou het voor risicovolle communicatiediensten worden verplicht om leeftijdsverificatie van gebruikers uit te voeren. Omdat er onvoldoende voorstemmers waren heeft geen van de vorige EU-voorzitters hun voorstel in stemming gebracht.

Deens voorstel

Op 1 juli werd Denemarken voor een periode van zes maanden de nieuwe EU-voorzitter. "Het Deense voorzitterschap heeft diezelfde dag een compromisvoorstel inzake de EU-Verordening ter bestrijding van online seksueel kindermisbruik (de CSAM-Verordening) met de lidstaten gedeeld", zo stelt Van Weel. "Het compromisvoorstel van het Deense voorzitterschap bouwt voort op het compromisvoorstel van het Belgische voorzitterschap uit juni 2024."

Volgens de minister is het belangrijkste verschil met het Poolse voorstel van eerder dit jaar, dat verplichte detectie weer onderdeel uitmaakt van het voorstel. Bovendien kan ook met betrekking tot nieuw materiaal op grond van dit voorstel een verplicht detectiebevel worden uitgevaardigd. Eind vorig jaar meldde het kabinet dat Nederland geen Europese voorstellen zal steunen die client-side scanning invoeren en verplichte detectie in de privécommunicatie van alle burgers inhouden.

Van Weel stelt dat de huidige inzet van het kabinet nog steeds door dit kader wordt vormgegeven. Aangezien het Deense voorstel verplichte detectie wil invoeren valt het niet binnen dit kader, gaat de minister verder. "Het Deense voorstel wordt op dit moment nader bestudeerd, waarna het kabinet zal bepalen hoe Nederland zich daartoe verhoudt." De bewindsman voegt toe dat, net als bij de vorige voorstellen, de EU-lidstaten van mening verschillen. Het is daardoor onduidelijk of er dit keer een voldoende meerderheid is. Wel heeft een aantal lidstaten zich al positief over het nieuwe voorstel uitgelaten, aldus Van Weel. Welke lidstaten dit zijn is niet bekendgemaakt.