Politie: grote zorgen over het gebruik van cryptovaluta door criminelen

Door Anoniem: Genossen, wir müssen alles wissen!



Propaganda voor de 'war on cash'. Hoe deed men het dan in de 80-er jaren? Toen kon de popo wel criminelen vangen. Maar ja, dan moet je wel achter je bureau vandaan komen, dat wel...



Doel: totale controle over de burger. Naar Noord-Koreaans model.

Laten we niet alles afschuiven op het feit dat de politie niet achter hun bureau vandaan komt. Deels ben ik dit wel met je eens en is er inderdaad een war on cash gaande. Maar laten we niet vergeten dat er gewoon ordinaire bezuinigingen plaatsvinden. Neem dat in combinatie met al het papierwerk wat er extra bij is gekomen nadat je een aanhouding hebt verricht en dan is dit dus het logische gevolg.Maar wees gerust... of eigenlijk niet.... de BOA's mogen binnenkort nog ietsje meer, dus dan kan er nog meer gesneden worden in het budget van de politie en wordt dit nog erger.