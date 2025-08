Secuso biedt privacyvriendelijke apps niet meer aan via Google Play Store

Secuso, een onderzoeksgroep van het Karlsruher Institut für Technologie (KIT), biedt allerlei privacyvriendelijke apps niet meer aan via de Google Play Store. Volgens de app-ontwikkelaars vereist het onderhouden van de apps in de Play Store veel meer werk dan bij appstore F-Droid het geval is, en is dit niet langer houdbaar voor de onderzoeksgroep. De apps worden nu alleen nog via F-Droid aangeboden.

Secuso omschrijft privacyvriendelijk apps als apps die geen enkele vorm van advertenties of trackingmethodes bevatten. Er wordt geen gebruikersdata opgeslagen of naar derde partijen gestuurd. Verder vragen de apps minimale permissies en is de broncode beschikbaar via GitHub. Onder de meer dan dertig privacyvriendelijke apps van Secuso bevinden zich onder andere een zaklamp, back-upsoftware, timer, todo list, QR-scanner, food tracker en verschillende games.

De ontwikkelaars geven geen verdere uitleg waarom het onderhouden van apps in de Play Store lastiger is dan bij F-Droid. Deze appstore biedt Free and Open Source Software (FOSS) Android-apps aan. F-Droid zegt dat het waar mogelijk de broncode van aangeboden apps op security- en privacyproblemen controleert. Op Hacker News wordt als reden voor het vertrek gewezen naar het API-beleid van Google, dat verplicht dat nieuwe apps en app-updates in de Play Store een bepaalde Androidversie moeten ondersteunen.

Nu de apps niet meer in de Play Store zijn te vinden roepen de ontwikkelaars gebruikers op om voor support en updates naar de F-Droid Store over te stappen. Er is ook een handleiding gepubliceerd waarin de ontwikkelaars uitleggen hoe gebruikers hun data kunnen migreren (pdf).