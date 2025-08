Google blijft actief gebruikte links url-verkorter goo.gl toch behouden

Google blijft actief gebruikte links van url-verkorter goo.gl toch behouden, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. Oorspronkelijk was het plan om alle goo.gl-links na 25 augustus te verwijderen, wat voor de nodige kritiek zorgde omdat de links bijvoorbeeld in allerlei publicaties worden gebruikt. De 'Google URL Shortener' werd in 2009 gelanceerd om het eenvoudiger te maken links te delen, aldus het techbedrijf.

In 2018 kondigde Google aan dat het met de dienst ging stoppen, omdat het internet 'drastisch was veranderd', van desktop-websites naar apps en mobiele apparaten. Daarnaast waren er sinds de lancering andere url-verkorters gekomen, zoals Bitly. Google claimde dat de via goo.gl verkorte links steeds minder verkeer kregen. Het was al enige tijd niet meer mogelijk om via Goo.gl nieuwe verkorte links te maken. Het afgelopen jaar lieten al gemaakte verkorte links een waarschuwing zien dat er met de dienst zou worden gestopt.

Critici hekelden de beslissing, omdat goo.gl-links overal worden gebruikt. Google laat nu weten dat het actief gebruikte links niet zal verwijderen. "We beseffen dat deze links in talloze documenten, video's, postings en meer zitten en we waarderen de ontvangen input", aldus het techbedrijf dat geen verdere details of uitleg geeft. In het geval verkorte goo.gl-links de melding laten zien 'This link will no longer work in the near future' zal de link wel na 25 augustus worden verwijderd.