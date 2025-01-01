Noyb: meeste gebruikers willen niet dat Meta hun data voor AI gebruikt

De meeste gebruikers van Facebook en Instagram willen niet dat Meta hun data voor het trainen van AI-modellen gebruikt, zo stelt privacyorganisatie noyb op basis van onderzoek onder duizend Duitse Meta-gebruikers. Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek was bekend met plannen van Meta om gebruikersdata voor het trainen van AI in te zetten. Zeven procent van deze groep is hier oké mee, 66 procent wil dit niet en 27 procent kan het niets schelen.

Meta liet gebruikers een melding zien dat ze bezwaar konden maken als ze niet wilden dat hun data werd gebruikt. Volgens noyb heeft het techbedrijf ervoor gezorgd dat minder dan vijftig procent van de gebruikers deze melding te zien kreeg. "Slechts 40 procent van de Instagram-gebruikers herinnert de in-app notificatie, die in het notificatiemenu verborgen zat, gezien te hebben. En net zo herinnert slechts 39 procent van de Facebook-gebruikers de e-mailnotificatie die was verstuurd met een onderwerpregel die gericht was om mensen de e-mail te laten negeren", aldus de privacyorganisatie.

Meta claimt dat het een "gerechtvaardigd belang" heeft om de data van gebruikers te gebruiken voor het trainen van AI. "Een belangrijke factor om te bepalen of een dergelijk "gerechtvaardigd belang" bestaat is om naar de redelijke verwachtingen van gebruikers te kijken", gaat noyb verder. Dat wijst naar de resultaten van het onderzoek, waarbij de meeste gebruikers dit niet willen of niet eens weten dat dit plaatsvindt, als bewijs dat de plannen van Meta geen redelijke verwachtingen hebben.

"De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat, los van het feit dat de aanpak van Meta in strijd met de AVG is, Europese gebruikers niet willen dat het bedrijf hun persoonlijke data voor AI-systemen gebruikt", stelt noyb. Dat stuurde Meta eerder al een "cease-and-desist" brief om met de praktijk te stoppen en overweegt nu een mogelijke massaclaimzaak te starten.