FTC: ouderen vorig jaar voor 700 miljoen dollar bestolen door scammers

Amerikaanse ouderen zijn vorig jaar voor 700 miljoen dollar bestolen door scammers die zich voordoen als bankmedewerker of ambtenaar, zo stelt de Amerikaanse toezichthouder FTC. Slachtoffers worden opgebeld en krijgen te horen dat er bijvoorbeeld verdachte activiteiten met hun bankrekening zijn waargenomen of dat hun gegevens, zoals social-securitynummer, voor criminele activiteiten worden gebruikt. Ook komt het voor dat scammers waarschuwen voor zogenaamde problemen met de computer of online accounts (pdf).

Nadat het slachtoffer is gewaarschuwd biedt de oplichter "hulp" aan, waarbij er bijvoorbeeld geld moet worden overgemaakt of afgegeven om het "veilig" te houden. Daarbij komt het voor dat slachtoffers al hun spaar- of pensioengeld verliezen. Volgens de FTC is er vooral een stijging in de groep slachtoffers van 60 jaar of ouder die elk meer dan 100.000 dollar verloren. In 2020 ging het bij deze slachtoffergroep nog om een totaal schadebedrag van 55 miljoen dollar. Dat steeg vorig jaar naar 445 miljoen dollar. Het gaat hierbij om verliezen die door slachtoffers bij de FTC werden gemeld.

De Federal Trade Commission (FTC) adviseert om nooit geld, "om het te beschermen", naar andere rekeningen over te maken. Daarnaast wordt aangeraden om telefoontjes van banken en overheidsinstanties op te hangen en zelf op een bekend telefoonnummer terug te bellen en het verhaal te verifiëren. "Geloof nooit wat een onverwachte beller zegt en gebruik nooit het telefoonnummer in een pop-up op de computer of een onverwacht sms-bericht of e-mail." Als laatste is het volgens de FTC verstandig om ongewenste oproepen te blokkeren.