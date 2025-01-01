VS nam 1 miljoen dollar aan bitcoin van ransomwaregroep in beslag

De Amerikaanse autoriteiten hebben 1 miljoen dollar aan bitcoin van een ransomwaregroep in beslag genomen. Het gaat om een deel van het losgeld dat een slachtoffer aan de criminelen achter de Royal/BlackSuit-ransomware betaalde. Vorige maand maakte de Amerikaanse overheid bekend dat slachtoffers van deze groep honderden miljoenen dollars aan de criminelen hebben overgemaakt.
De Royal-groep maakte gebruik van phishing en RDP-toegang om ransomware bij organisaties te verspreiden. Vorige maand werd bekend dat tijdens een internationale politieoperatie servers van de groep in beslag zijn genomen. Nu meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie dat er ook beslag is gelegd op 1 miljoen dollar aan losgeld dat een slachtoffer betaalde.
Het niet nader genoemde slachtoffer betaalde op 4 april 2023 een bedrag van 49,3 bitcoin om de versleutelde data te ontsleutelen. De bitcoins waren op at moment 1,4 miljoen dollar waard. Een deel van het losgeld, 1 miljoen dollar, werd uiteindelijk naar een account bij een cryptobeurs overgemaakt. De cryptobeurs bevroor het account, waarna de procureur-generaal van het District of Columbia er, door middel van eerder verzameld bewijs, beslag op legde.
