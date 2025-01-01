Microsoft wijst nogmaals op einde Windows 10-support over twee maanden

Microsoft heeft gebruikers van Windows 10 er nogmaals op gewezen dat over precies twee maanden de support van Windows 10 stopt. Het besturingssysteem zal vanaf dinsdag 14 oktober geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Organisaties kunnen bij Microsoft een betaald onderhoudscontract afsluiten om toch patches te blijven ontvangen. Voor eindgebruikers die een jaar extra updates willen is er de optie om 30 dollar te betalen of van bepaalde Microsoft-diensten gebruik te maken.

In het Windows message center heeft Microsoft nu een "60-Day Reminder" voor het einde van de Windows 10-support gegeven en herhaalt dat het besturingssysteem straks geen beveiligingsupdates meer zal ontvangen. Het gaat om Windows 10 Home, Pro, Enterprise, Education en IoT Enterprise. Het techbedrijf wijst ook weer op het Extended Security Updates (ESU) programma, dat tegen betaling extra Windows 10-beveiligingsupdates biedt, maar raadt gebruikers aan om naar Windows 11 te upgraden. Volgens StatCounter draait 43 procent van de Windowscomputers op Windows 10. In Nederland is dat 47 procent.

De Consumentenbond wil dat Microsoft gebruikers van Windows 10 minstens één jaar gratis beveiligingsupdates blijft aanbieden als de support op 14 oktober. Volgens de bond zijn naar schatting in Nederland zeker twee miljoen Windows 10-computers die niet naar Windows 11 kunnen upgraden omdat ze niet aan de eisen van Microsoft voldoen. "Laptops gaan tegenwoordig veel langer mee dan voorheen, waardoor het gaat om een grote groep gebruikers met een nog goed werkend apparaat", aldus de Consumentenbond vorige maand.