Justitie verbiedt advocaten om laptop mee te nemen bij bezoek aan gevangenen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft het advocaten verboden om laptop, telefoon of andere digitale gegevensdrager mee te nemen bij het bezoeken van gevangenen. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) noemt het verbod onacceptabel en stelt dat die voor advocaten een onwerkbare situatie oplevert. "Door advocaten te verbieden hun laptop en andere digitale gegevensdragers mee te nemen naar een gesprek met een gedetineerde cliënt wordt het verlenen van adequate rechtsbijstand vrijwel onmogelijk", aldus de NOvA. Tot nu toe gold er alleen een laptopverbod voor de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De advocatenorde stelt dat de voorgenomen werkwijze een vergaande beperking is van de goede en professionele beroepsuitoefening. Daarnaast bestaan er volgens de NOvA geen rechtvaardiging of grondslag voor het verbod. "Het niet kunnen gebruiken van digitale gegevensdragers tornt aan het recht op voldoende tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van de verdediging in (straf)zaken en levert een ongelijke positie van procesdeelnemers op."

Volgens de DJI moet het verbod voorkomen dat criminelen vanuit de gevangenis actief blijven. Op dit moment mogen advocaten wel hun laptop of telefoon meenemen, tenzij de gevangenisdirecteur dit "wegens bijzondere omstandigheden" verbiedt. De 'ja, tenzij'-regel wordt veranderd in een 'nee, tenzij-'regel. Alleen wanneer blijkt dat gegevensdragers strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het werk van de advocaat kan de vestigingsdirecteur toestemming verlenen. "Volgens ons is het in álle gevallen noodzakelijk. Praktisch gezien is dit ook onmogelijk: als een directeur van een penitentiaire inrichting voor elk advocatenbezoek zo’n afweging moet maken, loopt het systeem vast", stelt Karin de Lange van de NOvA tegenover de Volkskrant.

De NOvA stelt dat advocaten in vertrouwen met hun gedetineerde cliënt moeten kunnen spreken en daarbij de beschikking moeten hebben over het volledige digitale dossier. "Hiervoor dienen ze gebruik te kunnen maken van hun gegevensdragers zoals een laptop, USB-stick of mobiele telefoon. Die laatste is onder meer van belang om in een penitentiaire inrichting op een beveiligde manier toegang tot het internet te krijgen om zo noodzakelijke informatie te kunnen raadplegen."