Man veroordeeld die miljoenen dollars aan rekenkracht stal voor cryptojacking

Een 46-jarige Amerikaanse man is wegens het stelen van miljoenen dollars aan rekenkracht van cloudproviders, wat hij gebruikte voor cryptojacking, in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Daarnaast moet hij afstand doen van 500.000 dollar en een Mercedes die hij had gekocht met de opbrengsten van zijn illegale activiteiten. Tevens zal de man een nog nader te bepalen schadevergoeding moeten betalen.

De Amerikaan maakte in 2021 bij meerdere niet nader genoemde cloudproviders accounts aan en gebruikte diensten van deze bedrijven voor het minen van de cryptovaluta Ether, Litecoin en Monero. De man misleidde de providers om hem meer rechten en voordelen te geven, waaronder verdere toegang tot clouddiensten en uitgestelde betaalmogelijkheden. Tevens negeerde hij vragen over dubieus datagebruik en de oplopende rekeningen.

In totaal gebruikte de verdachte voor zijn cryptojacking-operatie meer dan 3,5 miljoen dollar aan rekenkracht, maar de providers kregen niet door hem betaald. De verkregen crypto, ter waarde van bijna één miljoen dollar, werd vervolgens door de man via allerlei cryptobeurzen, rekeningen en betaalproviders omgezet en witgewassen.