Man krijgt 4 jaar cel voor oplichten van ouderen door middel van phishing

Een 26-jarige man heeft wegens het oplichten van ouderen door middel van phishing en het witwassen van 277.000 euro een gevangenisstraf van vier jaar gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De verdachte maakte phishingsites die leken op die van ING, ABN Amro, PostNL en MijnOverheid. Slachtoffers kregen e-mails of sms-berichten, bijvoorbeeld voor het aanvragen van energietoeslag, waarbij werd verwezen naar de phishingsite.

Met de gegevens die slachtoffers op de phishingsites invulden kon de verdachte inloggen op hun internetbankierenomgeving. Vervolgens werden slachtoffers fysiek benaderd door een fraudeur die zich voordeed als medewerker van PostNL of andere pakketdienst. De fraudeur claimde tegenover slachtoffers dat hij over een aangetekende brief beschikte waarvoor identificatie noodzakelijk was. Het slachtoffer moest zich legitimeren en toonde vervolgens een legitimatiebewijs. De fraudeur maakte een foto van dit legitimatiebewijs.

In werkelijkheid activeerde de fraudeur met het legitimatiebewijs van het slachtoffer de ING Bankieren app op zijn eigen telefoon. Zodoende had de fraudeur toegang tot het ING-account van het slachtoffer en de daarin beschikbare producten. Vaak werd ook het adres van het slachtoffer gewijzigd. Hierna werd een creditcard op naam van slachtoffers aangevraagd dat op het aangepaste adres werd afgeleverd. Vervolgens werd er via de creditcard geld van de rekening van slachtoffers gehaald.

De verdachte stuurde ook sms-berichten naar slachtoffers die geen correcte gegevens hadden ingevuld. Tevens bleek hij over 81 leadlijsten te beschikken met persoonsgegevens van personen van 70 jaar of ouder. "Verdachte heeft zich in een periode van ruim vijf jaar beziggehouden het oplichten van oude mensen. Hij heeft in dat kader een reeks aan – met elkaar samenhangende misdrijven gepleegd om uiteindelijk geld van de (hoog)bejaarde slachtoffers afhandig te maken", aldus de rechter.

Naast het oplichten van ouderen werd de man ook veroordeeld wegens het witwassen van een bedrag van 277.000 euro dat volgens de rechter uit criminele activiteiten afkomstig is. "Vast is komen te staan dat verdachte jarenlang over veel geld kon beschikken, veel luxegoederen in zijn bezit had en op verre vakantiebestemmingen uitbundig heeft gefeest. Nergens blijkt dat hij dit kon doen van legaal geld. De herkomst van zijn financiële kapitaal heeft verdachte niet kunnen uitleggen en daarom is witwassen één van de misdrijven waar hij voor wordt veroordeeld." De rechter besloot een gevangenisstraf van vier jaar op te leggen, waarvan zes voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar geëist.