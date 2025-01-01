Tweede Kamer wil technische briefing over dataveiligheid in de zorg

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid een technische briefing over dataveiligheid in de zorg komt. Aanleiding is het datalek bij Clinical Diagnostics, waar persoonlijke en medische gegevens van zeker meer dan een half miljoen mensen werden gestolen. NSC heeft minister Jansen, "gezien de ernst van het datalek en de vele vragen over de veiligheid van zeer persoonlijke gegevens bij andere laboratoria en zorginstellingen", gevraagd om alle Kamervragen over het onderwerp met spoed te behandelen.
NSC-Kamerleden Hertzberger, De Korte en Six Dijkstra willen daarnaast dat er in de eerste week na het zomerreces een technische briefing komt over dataveiligheid in de zorg. Tijdens de aangevraagde briefing zullen ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid de vaste commissie voor Volksgezondheid een update over de laatste stand van zaken geven met betrekking tot dataveiligheid in de zorg. Het verzoek van NSC wordt gesteund door de VVD, GroenLinks-PvdA, D66, BBB, SP, SGP en ChristenUnie.
Bij Clinical Diagnostics werden gegevens van zeker meer dan een half miljoen mensen gestolen. Het medische lab zou de aanvallers losgeld hebben betaald, maar die dreigen nu opnieuw met het openbaar maken van de informatie tenzij er wordt betaald. "Wij zijn bekend met het feit dat de aanvaller wederom dreigt met het lekken van gekopieerde gegevens", liet Clinical Diagnostics in een reactie op het dreigement weten. "Deze nieuwe ontwikkeling heeft uiteraard onze aandacht. Zoals ook al eerder aangegeven, kunnen wij ten aanzien van bepaalde details geen nadere informatie geven."
