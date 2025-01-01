Programmeur krijgt vier jaar cel voor 'kill-switch' in Active Directory ex-werkgever

En 55-jarige Amerikaanse man is wegens het aanbrengen van een 'kill-switch' in de Active Directory van zijn ex-werkgever veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De code werd actief op de dag van zijn ontslag en raakte duizenden bedrijfsmedewerkers wereldwijd. De man was van november 2007 tot oktober 2019 werkzaam voor het bedrijf. In 2018 vond er een reorganisatie plaats waardoor zijn verantwoordelijkheden en systeemtoegang werden beperkt.

Daarop besloot de man de systemen van zijn werkgever te saboteren, aldus de aanklager. Zo introduceerde hij malafide code die systemen liet crashen en ervoor zorgde dat gebruikers niet konden inloggen. In augustus 2019 voegde hij 'infinite loops' die ervoor zorgden dat er continu nieuwe Java threads werden aangemaakt, wat ertoe leidde dat servers vastliepen of crashten. Ook verwijderde de malafide code profielbestanden van collega's en voegde hij een 'kill-switch' aan de Active Directory toe.

Deze 'kill-switch' werd automatisch op de dag van zijn ontslag actief. Nadat zijn account in de Active Directory was verwijderd vond er een lock out plaats van alle gebruikers. In de naam van 'kill-switch'-code had de man zijn eigen initialen gebruikt. Uit onderzoek naar zijn zoekgeschiedenis bleek dat hij naar manieren had gezocht om zijn rechten te verhogen, processen te verbergen en snel bestanden te verwijderen. De acties van de man zorgden voor honderdduizenden dollars aan schade bij zijn ex-werkgever.