Franse toezichthouder adviseert ouders: zet geen foto's van je kind op social media

De Franse privacytoezichthouder CNIL adviseert ouders om geen foto's van hun kinderen op social media te zetten. In plaats daarvan wordt het gebruik van "veilige chatapps", e-mail of MMS aangeraden. "Sommige kinderen krijgen op zeer jonge leeftijd een "digitale identiteit" met mogelijk honderden foto's die ze lastig te verwijderen vinden zodra ze volwassen zijn", aldus de toezichthouder.

"Wat vandaag de dag geen zorg is kan morgen onacceptabel lijken. Altijd toegankelijke foto's en video's gedeeld door ouders kunnen daardoor kinderen de mogelijkheid ontnemen om hun eigen image en identiteit te bepalen", gaat CNIL verder. De toezichthouder voegt toe dat de afbeeldingen ook de online reputatie van een kind kunnen schaden en negatieve gevolgen kunnen hebben in zowel een toekomstige school- als werksetting.

Voor het uitwisselen van foto's adviseert CNIL veilige chatapps, e-mail of MMS te gebruiken. Daarnaast zouden ouders, voordat ze een foto of video van het kind op social media zetten, eerst met het kind moeten spreken en daar toestemming van moeten krijgen. "De foto's en video's van je kinderen zijn persoonlijke data", stelt de Franse privacytoezichthouder. Die waarschuwt dat kinderen ook stappen tegen hun ouders kunnen nemen als die niet hun rechten respecteren. Zo wordt gewezen naar de zaak van een 16-jarige jongen die via de rechter afdwong dat zijn moeder geen foto's meer van hem op social media mocht zetten.