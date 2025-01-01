De Windowsversie van Microsoft Word bewaart bestanden voortaan automatisch in de cloud, zo heeft het techbedrijf in een blogposting aangekondigd. "We moderniseren de manier waarop bestanden in Word voor Windows worden gemaakt en opslagen. Nu hoef je je niet meer druk te maken over het opslaan van documenten: Alles wat je nieuw maakt wordt automatisch in OneDrive of de door jou gekozen cloudbestemming opgeslagen", zegt Microsofts Raul Munoz.

Soortgelijke functionaliteit wordt later dit jaar ook aan Excel voor Windows en PowerPoint voor Windows toegevoegd. Gebruikers hebben wel de optie om het automatisch opslaan van bestanden in de cloud uit te schakelen of tijdens het opslaan een andere locatie te kiezen. De optie is nu beschikbaar in Word voor Windows versie 2509 (Build 19221.20000) en nieuwer.