Microsoft Word bewaart bestanden voortaan automatisch in de cloud

woensdag 27 augustus 2025, 17:29 door Redactie, 1 reacties

De Windowsversie van Microsoft Word bewaart bestanden voortaan automatisch in de cloud, zo heeft het techbedrijf in een blogposting aangekondigd. "We moderniseren de manier waarop bestanden in Word voor Windows worden gemaakt en opslagen. Nu hoef je je niet meer druk te maken over het opslaan van documenten: Alles wat je nieuw maakt wordt automatisch in OneDrive of de door jou gekozen cloudbestemming opgeslagen", zegt Microsofts Raul Munoz.

Soortgelijke functionaliteit wordt later dit jaar ook aan Excel voor Windows en PowerPoint voor Windows toegevoegd. Gebruikers hebben wel de optie om het automatisch opslaan van bestanden in de cloud uit te schakelen of tijdens het opslaan een andere locatie te kiezen. De optie is nu beschikbaar in Word voor Windows versie 2509 (Build 19221.20000) en nieuwer.

Vandaag, 17:39 door Erik van Straten
Ik dacht het niet.

Dan maar WiFi uit als ik iets uit Office gebruik (offline werken doe ik trouwens toch al zoveel mogelijk. En binnenkort, zodra er geen gratis W10 updates meer verschijnen, permanent).

Big Tech sloopt het (vertrouwen in het) internet.
