De Windowsversie van Microsoft Word bewaart bestanden voortaan automatisch in de cloud, zo heeft het techbedrijf in een blogposting aangekondigd. "We moderniseren de manier waarop bestanden in Word voor Windows worden gemaakt en opslagen. Nu hoef je je niet meer druk te maken over het opslaan van documenten: Alles wat je nieuw maakt wordt automatisch in OneDrive of de door jou gekozen cloudbestemming opgeslagen", zegt Microsofts Raul Munoz.
Soortgelijke functionaliteit wordt later dit jaar ook aan Excel voor Windows en PowerPoint voor Windows toegevoegd. Gebruikers hebben wel de optie om het automatisch opslaan van bestanden in de cloud uit te schakelen of tijdens het opslaan een andere locatie te kiezen. De optie is nu beschikbaar in Word voor Windows versie 2509 (Build 19221.20000) en nieuwer.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.